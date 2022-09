Géopolitique des émotions

Deuil global pour planète divisée : les ressorts d’un paradoxe qui dépasse de très loin nos simples émotions

La mondialisation nous exaspère souvent par ses impacts économiques déséquilibrés, l’uniformisation des cultures et des comportements nous angoisse autant qu’elle nous rassemble et pourtant l’émotion ressentie à la mort d’Elizabeth II -jusqu’à Vladimir Poutine- nous montre que les habitants de la planète sont à la fois plus proches et plus divisés que jamais. Quelles conclusions politiques en tirer pour le 21e siècle ?