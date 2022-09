Le roi Charles III a été jeune un jour et…

La première page de l'hebdomadaire New Idea daté du 13 janvier 1993 qui a publié une transcription d'une conversation enregistrée entre le prince Charles et son amie de 20 ans, Camilla Parker-Bowles

En première noce, Charles, alors prince de Galles, épousa Lady Diana. Celle-ci le trompait abondamment. Et il lui rendait la pareille.

Il en pinçait pour une certaine Camilla Parker-Bowles. Une délurée de première. Le prince Charles parlait souvent d’elle avec ses copains. Et ce qu’il disait de Camilla Parker-Bowles montre à quel point elle était désirable.

Une de ses conversations fut enregistrée par le Daily Mirror. Les tabloïds anglais ne reculant devant rien. Et c’est ainsi qu’on eut connaissance d’une de ses phrases mémorables : « je voudrais être le Tampax de Camilla » !

On y ignore s’il fut grondé par sa maman. Mais on peut supposer qu’elle a dû lui dire : « fais ce que tu veux mais sois discret car tu ne dois pas oublier que tu es marié. Puis Lady Diana mourût dans un tragique accident de voiture.

Le prince Charles prit, comme il convient, le deuil. Et après un délai de décence, épousa la si désirable Camilla. Aujourd’hui, ils ont chacun plus de 70 ans. Il y a donc prescription.

Si on rappelle cette histoire, ce n’est pas par attirance pour les grivoiseries mais pour montrer que la monarchie britannique n’est pas faite - et heureusement - de culs serrés. Les temps de la Reine Victoria pudique et puritaine sont bien révolus. God save the king. Et qu’il sauve aussi la reine consort.

