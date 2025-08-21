Opération de déminage

Outil de régulation… ou de censure ? Quand la mort de Jean Pormanove révèle la véritable raison d’être de l’Arcom

Le décès tragique de Jean Pormanove, alias Raphaël Graven, survenu en direct sur la plateforme Kick, a bouleversé l’opinion publique. Victime depuis des mois d’humiliations en ligne, son calvaire n’a pourtant jamais suscité de réaction de fond de la part des autorités avant sa mort. Ce drame révèle les failles de la régulation numérique en France et le détournement des missions de l’Arcom.