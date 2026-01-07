Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ai jamais donné la légitimité pour le faire

Professeur des universités, Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur. Son ouvrage Les moutons de la pensée (2022, Cerf) porte sur les nouveaux conformismes idéologiques. Son livre Savoir parler du vin (2023, Cerf) a obtenu le prix de l’OIV. Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles, chez qui il a publié Le sexe et la langue (2023), l’ouvrage qui fait le point sur les idées reçues autour du genre linguistique..