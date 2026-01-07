POLITIQUE
Le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française.

©

BORDEL LINGUISTIQUE ORGANISE

7 janvier 2026

Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ai jamais donné la légitimité pour le faire

En validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives parisiennes, le Conseil d’État vient de trancher un contentieux qui dépasse largement une simple question typographique. Derrière cette décision se dessine une jurisprudence encore floue sur l’écriture inclusive, oscillant entre neutralité affichée et arbitrage implicite d’un débat profondément idéologique. Avec quelles conséquences ? Décryptage.

Jean Szlamowicz

MOTS-CLES

Conseil d'Etat , linguistique , point médian , écriture inclusive , légitimité , langue française

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Szlamowicz

Professeur des universités, Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur. Son ouvrage Les moutons de la pensée (2022, Cerf) porte sur les nouveaux conformismes idéologiques. Son livre Savoir parler du vin (2023, Cerf) a obtenu le prix de l’OIV. Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles, chez qui il a publié Le sexe et la langue (2023), l’ouvrage qui fait le point sur les idées reçues autour du genre linguistique..

