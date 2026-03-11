POLITIQUE
Le président français Emmanuel Macron prononce le discours de clôture de la conférence annuelle sur les technologies « Inno Generation », organisée par la banque d'investissement française Bpifrance à Paris, le 7 octobre 2021.
EXPLICATIONS

11 mars 2026

Le grand mirage des valorisations en milliards : autopsie du crash des licornes françaises

Le crash est brutal. Selon l'étude inédite du cabinet Mighty Nine (basée sur les données Dealroom de 2026), l'écosystème des licornes françaises est en plein effondrement. L'état des lieux est sans appel : sur les 38 licornes officielles, 9 ont déjà fui pour relocaliser leur siège aux États-Unis (soit 25 % du total). Pire, les valorisations de nos fleurons s'écroulent : -38 % pour Doctolib, -47 % pour Contentsquare, et jusqu'à -50 % pour Back Market.

Michel Ruimy Go to Michel Ruimy page

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

