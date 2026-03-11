EXPLICATIONS

Le grand mirage des valorisations en milliards : autopsie du crash des licornes françaises

Le crash est brutal. Selon l'étude inédite du cabinet Mighty Nine (basée sur les données Dealroom de 2026), l'écosystème des licornes françaises est en plein effondrement. L'état des lieux est sans appel : sur les 38 licornes officielles, 9 ont déjà fui pour relocaliser leur siège aux États-Unis (soit 25 % du total). Pire, les valorisations de nos fleurons s'écroulent : -38 % pour Doctolib, -47 % pour Contentsquare, et jusqu'à -50 % pour Back Market.