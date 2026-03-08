PHENOMENE GENERATIONNEL

8 mars 2026

LGBTQ+ : cette étude américaine qui révèle à quel point l’orientation sexuelle est devenue une construction politique chez les jeunes générations

Aux États-Unis, près d’un adulte sur dix s’identifie désormais comme LGBTQ+, selon une enquête récente de Gallup, avec une proportion particulièrement élevée chez les 18-29 ans. Cette progression spectaculaire interroge : traduit-elle une évolution réelle des comportements et des identités, ou révèle-t-elle surtout une transformation culturelle et politique de la manière dont les jeunes générations définissent leur sexualité et leur place dans la société ?