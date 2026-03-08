PHENOMENE GENERATIONNEL
8 mars 2026
LGBTQ+ : cette étude américaine qui révèle à quel point l’orientation sexuelle est devenue une construction politique chez les jeunes générations
Aux États-Unis, près d’un adulte sur dix s’identifie désormais comme LGBTQ+, selon une enquête récente de Gallup, avec une proportion particulièrement élevée chez les 18-29 ans. Cette progression spectaculaire interroge : traduit-elle une évolution réelle des comportements et des identités, ou révèle-t-elle surtout une transformation culturelle et politique de la manière dont les jeunes générations définissent leur sexualité et leur place dans la société ?
12 min de lecture
Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines.
Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023
Populaires
Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines.
Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023