Des personnes participent à la Marche des Fiertés de Blackpool, un défilé de 3 km organisé par des membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT+), à Blackpool, le 8 juin 2024.
PHENOMENE GENERATIONNEL

8 mars 2026

LGBTQ+ : cette étude américaine qui révèle à quel point l’orientation sexuelle est devenue une construction politique chez les jeunes générations

Aux États-Unis, près d’un adulte sur dix s’identifie désormais comme LGBTQ+, selon une enquête récente de Gallup, avec une proportion particulièrement élevée chez les 18-29 ans. Cette progression spectaculaire interroge : traduit-elle une évolution réelle des comportements et des identités, ou révèle-t-elle surtout une transformation culturelle et politique de la manière dont les jeunes générations définissent leur sexualité et leur place dans la société ?

A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Boiron image
Michelle Boiron

Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et  sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines

Christian Flavigny image
Christian Flavigny

Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023

