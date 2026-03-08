Tournant pour l’Ukraine ? Quand Washington fait appel à l'expertise de Kiev sur les drones

Arnaud Castaignet est Vice-Président de Skeleton Technologies, une entreprise estonienne spécialisée dans le stockage d'énergie à haute puissance pour les centres de données, les réseaux électriques, la défense et la mobilité. Il s'occupe des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques. Il exerce dans les affaires publiques depuis 15 ans, ayant auparavant travaillé à Paris et à Bruxelles.

En parallèle, il est aussi mentor au sein d'incubateurs et accélérateurs de startups de défense comme NATO DIANA et Brave1, et membre du conseil consultatif du think tank Euro Créative, spécialisé sur l'Europe centrale et orientale.