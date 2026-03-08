POLITIQUE
Un drone Shahed 136 (Géranium-2), de conception iranienne, utilisé par l'armée russe, survolant Kiev lors d'une attaque de drones et de missiles russes.
TECHNOLOGIES D'INTERCEPTION

8 mars 2026

Tournant pour l’Ukraine ? Quand Washington fait appel à l'expertise de Kiev sur les drones

Face aux vagues de drones kamikazes Shahed utilisés par la Russie, l’Ukraine a été contrainte d’inventer en urgence des méthodes d’interception beaucoup moins coûteuses que les systèmes classiques de défense antiaérienne. Drones intercepteurs, canons mobiles ou guerre électronique : Kyiv expérimente sur le terrain une nouvelle économie de la défense contre les drones, au point d’attirer désormais l’attention du Pentagone et de plusieurs puissances étrangères. Une évolution qui pourrait transformer durablement les stratégies de défense aérienne dans le monde.

Arnaud Castaignet Go to Arnaud Castaignet page

drones , attaques , guerre , Guerre en Iran , ukraine , Kiev , Russie , Volodymyr Zelensky , Iran , bombardements , frappes ciblées , guerre en ukraine , shahed , Patriot

Arnaud Castaignet

Arnaud Castaignet est Vice-Président de Skeleton Technologies, une entreprise estonienne spécialisée dans le stockage d'énergie à haute puissance pour les centres de données, les réseaux électriques, la défense et la mobilité. Il s'occupe des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques. Il exerce dans les affaires publiques depuis 15 ans, ayant auparavant travaillé à Paris et à Bruxelles. 

En parallèle, il est aussi mentor au sein d'incubateurs et accélérateurs de startups de défense comme NATO DIANA et Brave1, et membre du conseil consultatif du think tank Euro Créative, spécialisé sur l'Europe centrale et orientale.

