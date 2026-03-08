TECHNOLOGIES D'INTERCEPTION
8 mars 2026
Tournant pour l’Ukraine ? Quand Washington fait appel à l'expertise de Kiev sur les drones
Face aux vagues de drones kamikazes Shahed utilisés par la Russie, l’Ukraine a été contrainte d’inventer en urgence des méthodes d’interception beaucoup moins coûteuses que les systèmes classiques de défense antiaérienne. Drones intercepteurs, canons mobiles ou guerre électronique : Kyiv expérimente sur le terrain une nouvelle économie de la défense contre les drones, au point d’attirer désormais l’attention du Pentagone et de plusieurs puissances étrangères. Une évolution qui pourrait transformer durablement les stratégies de défense aérienne dans le monde.
4 min de lecture
Arnaud Castaignet est Vice-Président de Skeleton Technologies, une entreprise estonienne spécialisée dans le stockage d'énergie à haute puissance pour les centres de données, les réseaux électriques, la défense et la mobilité. Il s'occupe des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques. Il exerce dans les affaires publiques depuis 15 ans, ayant auparavant travaillé à Paris et à Bruxelles.
En parallèle, il est aussi mentor au sein d'incubateurs et accélérateurs de startups de défense comme NATO DIANA et Brave1, et membre du conseil consultatif du think tank Euro Créative, spécialisé sur l'Europe centrale et orientale.
