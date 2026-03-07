POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Public", "Closer" et "Voici".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

7 mars 2026

Closer voit Jean Dujardin cougarisé, l'acteur clashe le mag; Brigitte Macron skie en famille; Britney Spears veut se faire ré-interner; Sofia Vergara michoute à Paris, Lauren Sanchez à NY, Madonna cuissoute à Milan; Timothée Chalamet se fait breakfast-cheffer

Royaux sous pression, stars sous surveillance, couples en vitrine : cette semaine, la presse people oscille entre glamour impeccable, tensions familiales et récits plus sombres. Derrière les tapis rouges, les couronnes et les selfies, chacun tente surtout de garder la main sur son image.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

26 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Revue de presse people , Paris Hilton , Timothée Chalamet , Jennifer Aniston , Martin Kretz , Valentin Kretz , Zendaya , Tom Holland , Bella Hadid , Demi Moore , Kim Kardashian , Jim Curtis , jean Dujardin , Karine Belly , Laeticia Hallyday , Gisèle Pelicot , Camilla Parker Bowles , Nicola Peltz , Brooklyn Beckham , Britney Spears , charles leclerc , Brigitte Macron , Chris Hemsworth , ed sheeran , Madonna , mariage , Monaco , Charlène de Monaco , Paris Jackson , amitié , Meghan et Harry , William et Kate , princesse Beatrice , princesse Eugenie , David Beckham , Victoria Beckham , Sofia Vergara , Bianca Censori , Lauren Sanchez , mise sous tutelle , santé mentale , addictions

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Un tribunal italien bloque l’expulsion d’un migrant condamné pour viol collectif
3Les ravages du chemsex chez ceux qui nous gouvernent : un conseiller de Paris condamné pour détention de stupéfiants et de pédopornographie
4Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
5Wikilaundering : une enquête révèle l’ampleur du détournement de Wikipédia pour des opérations d'influence
6L’Europe face à une nouvelle crise migratoire en provenance du Moyen-Orient ?
7L'Express enterre l'islamo-gauchisme avec Khamenei, Le Point hésite à miser sur les Kurdes; Sloterdijk voit le salut de l'Europe dans la compréhension de son histoire; Bardella ne gère rien à Strasbourg; Houellebecq ne veut pas du statut de prophète