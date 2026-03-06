DESINFORMATION
6 mars 2026
Wikilaundering : une enquête révèle l’ampleur du détournement de Wikipédia pour des opérations d'influence
Une enquête du Bureau of Investigative Journalism révèle comment une agence de communication aurait modifié des pages Wikipédia pour le compte de gouvernements ou de grandes fortunes. Des pratiques qui ne constituent pas un cas isolé mais illustrent une faiblesse structurelle du modèle ouvert de l’encyclopédie.
Michel Sandrin est co-auteur du livre La face cachée de Wikipédia : enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre, avec Victor Lefebvre.
