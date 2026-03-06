POLITIQUE
Le logo « Wikipedia » apparaît sur l’écran d’une tablette (image d'illustration).
DESINFORMATION

6 mars 2026

Wikilaundering : une enquête révèle l’ampleur du détournement de Wikipédia pour des opérations d'influence

Une enquête du Bureau of Investigative Journalism révèle comment une agence de communication aurait modifié des pages Wikipédia pour le compte de gouvernements ou de grandes fortunes. Des pratiques qui ne constituent pas un cas isolé mais illustrent une faiblesse structurelle du modèle ouvert de l’encyclopédie.

Michel Sandrin Go to Michel Sandrin page

A PROPOS DES AUTEURS
Michel Sandrin image
Michel Sandrin
Auteur

Michel Sandrin est co-auteur du livre La face cachée de Wikipédia : enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre, avec Victor Lefebvre.

