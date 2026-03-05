POLITIQUE
Un homme brandit un drapeau iranien au milieu des décombres d'un immeuble détruit après des frappes aériennes dans le centre de Téhéran, le 4 mars 2026.
DEBUNK

5 mars 2026

Iran : une guerre sans justification ni objectif, vraiment ? Voilà les éléments factuels que beaucoup oublient

En participant aux côtés de Israël à l’opération militaire en Iran, Donald Trump pourrait déconcerter son électorat qui a voté pour la promesse de la fin des guerres américaines au Moyen-Orient. Mais, contrairement à l'intervention américaine en Irak en 2003, la menace iranienne est concrète, mesurable et avérée.

Photo of Michel Goya
Photo of Antony Dabila
Michel Goya Go to Michel Goya page et Antony Dabila Go to Antony Dabila page

MOTS-CLES

Iran , Etats-Unis , guerre , programme nucléaire , opération militaire , missiles balistiques , uranium enrichi

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Goya image
Michel Goya

Officier des troupes de marine et docteur en histoire contemporaine, Michel Goya, en parallèle de sa carrière opérationnelle, a enseigné l’innovation militaire à Sciences-Po et à l’École pratique des hautes études. Très visible dans les cercles militaires et désormais dans les médias, il est notamment l’auteur de Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail, Les Vainqueurs et, chez Perrin, S’adapter pour vaincre (tempus, 2023).

Antony Dabila image
Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

