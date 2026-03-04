PARTIALITE
4 mars 2026
Ce que révèlent ces maux de la Justice dans les dernières condamnations du procès Paty
La réduction drastique des peines infligées à deux complices de l’assassin de Samuel Paty, passées de 16 à 6 et 7 ans en appel et qui s'explique par une requalification de leur crime sans intention terroriste, a suscité stupeur et incompréhension. Au-delà du cas individuel, l’affaire cristallise une défiance plus large envers l’institution judiciaire, plus attachée à excuser les coupables qu'à protéger les victimes. Décryptage.
7 min de lecture
THEMATIQUESJustice
Gabriel Lattanzio est professeur agrégé de Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Francis Nachbar a été procureur de la République du Havre pendant 7 ans. Désormais retraité, cet ancien magistrat met son expertise au service de l'AVANE, l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées.
Populaires
Gabriel Lattanzio est professeur agrégé de Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Francis Nachbar a été procureur de la République du Havre pendant 7 ans. Désormais retraité, cet ancien magistrat met son expertise au service de l'AVANE, l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées.