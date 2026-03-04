PARTIALITE

4 mars 2026

Ce que révèlent ces maux de la Justice dans les dernières condamnations du procès Paty

La réduction drastique des peines infligées à deux complices de l’assassin de Samuel Paty, passées de 16 à 6 et 7 ans en appel et qui s'explique par une requalification de leur crime sans intention terroriste, a suscité stupeur et incompréhension. Au-delà du cas individuel, l’affaire cristallise une défiance plus large envers l’institution judiciaire, plus attachée à excuser les coupables qu'à protéger les victimes. Décryptage.