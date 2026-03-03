POLITIQUE
OCCIDENT EN DANGER

3 mars 2026

« Je suis venu en Occident parce que je voulais l'Occident, pas un bazar multiculturel » — Sohrab Ahmari, rédacteur en chef d'UnHerd U.S.

« L’Europe ne pourra gérer plus efficacement sa relation avec les communautés musulmanes que si elle reconnaît honnêtement sa propre identité chrétienne. »

Javier Villamor Go to Javier Villamor page

MOTS-CLES

Occident , religion

THEMATIQUES

Géopolitique
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.