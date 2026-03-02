POLITIQUE
Le président français Emmanuel Macron lors d'une réunion du Conseil national de défense au palais présidentiel de l'Élysée à Paris, le 1er mars 2026, suite aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.
ZERO ANTICIPATION

2 mars 2026

Frappes sur l’Iran : l’étrange crash de la diplomatie française

La majorité des diplomates français semblait persuadée que Donald Trump n’irait pas jusqu’à frapper décisivement le régime iranien ni viser le guide suprême Ali Khamenei.

Michel Fayad Go to Michel Fayad page

Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce