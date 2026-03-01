DEGRADATION DU SYSTEME

1 mars 2026

Dénatalité et politiques publiques totalement inadaptées : la France a un rapport pathologique à la gestion de l’enfance

La France semble incapable de transformer le recul démographique en opportunité pour améliorer la qualité de ses services à l’enfance. Derrière ce paradoxe se dessinent des choix budgétaires et des arbitrages générationnels. La crise de l’enfance n’est-elle pas devenue l’un des angles morts majeurs des politiques publiques françaises ?