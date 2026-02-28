POLITIQUE
Blurred background"Voici", "Public", "Closer".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

28 février 2026

David Guetta accueille son 4ème, Jennifer Aniston est déjà en crise conjugale, Pink nie l’être; Kate Moss s’exhibstringue, le mari de Selena Gomez se crassouille; Demi Moore se victoria-beckhamise, Romeo Beckham se revirginise, Maddox Jolie se dépittise

Tempêtes royales, romances sous haute surveillance, clashs familiaux et tapis rouges millimétrés : entre crises médiatiques et démonstrations de maîtrise, les célébrités avancent toutes sur la même ligne de crête. L’image vacille parfois, mais le récit, lui, reste soigneusement tenu.

Kimberley Bort

William et Kate , Kate Moss , Yannick Noah , Gwyneth Paltrow , Benny Blanco , Selena Gomez , Kelly Osbourne , François Damiens , Demi Moore , Maddox Jolie , Taylor Swift , Travis Kelce , Jennifer Aniston , Valentin Kretz , Paris Hilton , Carla Bruni , Nicolas Sarkozy , Emily Ratajkowski , David et Victoria Beckham , Camilla Parker Bowles , Anna Wintour , prince Andrew , Pink

People
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.