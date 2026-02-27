POLITIQUE
Un manifestant brandit une photo du président américain Donald Trump lors d'une manifestation anti-américaine devant le consulat américain à Istanbul, le 1er février 2026.
BOMBARDEMENT ANTI-NUCLEAIRE

27 février 2026

Frappes imminentes sur l’Iran ? Voilà pourquoi les jours à venir représentent une fenêtre de tir cruciale pour les Etats-Unis et Israël

Diplomates et experts militaires se préparent à l'éventualité croissante de frappes américaines ponctuelles sur l'Iran.

A PROPOS DES AUTEURS
Dov Zerah image
Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

