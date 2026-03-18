HOUELLEBECQ, LE PROPHETE ?
18 mars 2026
« Bienvenue » dans une France communautarisée : ces 50 ans d’erreur et d’aveuglement qui nous ont mené à ces municipales 2026
Et si la France découvrait soudain le visage qu’elle refusait de voir depuis des décennies ? À l’issue du premier tour des municipales 2026, la progression de logiques électorales fondées sur l’identité, les appartenances et les fractures territoriales ravive une question longtemps éludée : celle d’une lente communautarisation du pays. Décryptage.
16 min de lecture
MOTS-CLESFrance , communautarisme , élections municipales de 2026 , LFI , islam , Intégration , universalisme
THEMATIQUESPolitique
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.
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Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
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