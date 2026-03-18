HOUELLEBECQ, LE PROPHETE ?

18 mars 2026

« Bienvenue » dans une France communautarisée : ces 50 ans d’erreur et d’aveuglement qui nous ont mené à ces municipales 2026

Et si la France découvrait soudain le visage qu’elle refusait de voir depuis des décennies ? À l’issue du premier tour des municipales 2026, la progression de logiques électorales fondées sur l’identité, les appartenances et les fractures territoriales ravive une question longtemps éludée : celle d’une lente communautarisation du pays. Décryptage.