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Jean-Luc Mélenchon (LFI) à Roubaix, le 31 janvier 2026. (Image d'illustration)
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HOUELLEBECQ, LE PROPHETE ?

18 mars 2026

« Bienvenue » dans une France communautarisée : ces 50 ans d’erreur et d’aveuglement qui nous ont mené à ces municipales 2026

Et si la France découvrait soudain le visage qu’elle refusait de voir depuis des décennies ? À l’issue du premier tour des municipales 2026, la progression de logiques électorales fondées sur l’identité, les appartenances et les fractures territoriales ravive une question longtemps éludée : celle d’une lente communautarisation du pays. Décryptage.

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MOTS-CLES

France , communautarisme , élections municipales de 2026 , LFI , islam , Intégration , universalisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

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Aurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.