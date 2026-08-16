Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau

Maryne Mutis est psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique et psychopathologie, et exerce au Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou. Ses recherches se concentrent sur les expériences exceptionnelles en fin de vie ainsi que sur le processus de deuil. Elle a réalisé la première thèse au monde sur les répercussions cliniques de la lucidité terminale dont sont issues de nombreuses publications ainsi que des communications nationales et internationales. Elle est actuellement engagée dans une recherche post-doctorale ainsi que dans un groupe de travail international explorant les manifestations de la lucidité terminale et ses frontières.