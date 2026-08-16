CONSCIENCE
16 août 2026
Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
Et si, juste avant de mourir, certaines personnes retrouvaient soudain leur mémoire, leur parole ou leur lucidité ? Observé depuis des décennies par les soignants, ce phénomène, appelé « lucidité terminale », intrigue autant qu'il déroute les chercheurs. Encore mal défini et difficile à étudier, il pourrait pourtant éclairer les mécanismes de la conscience… tout en bouleversant profondément les familles confrontées à ces derniers instants.
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Maryne Mutis est psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique et psychopathologie, et exerce au Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou. Ses recherches se concentrent sur les expériences exceptionnelles en fin de vie ainsi que sur le processus de deuil. Elle a réalisé la première thèse au monde sur les répercussions cliniques de la lucidité terminale dont sont issues de nombreuses publications ainsi que des communications nationales et internationales. Elle est actuellement engagée dans une recherche post-doctorale ainsi que dans un groupe de travail international explorant les manifestations de la lucidité terminale et ses frontières.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Maryne Mutis est psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique et psychopathologie, et exerce au Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou. Ses recherches se concentrent sur les expériences exceptionnelles en fin de vie ainsi que sur le processus de deuil. Elle a réalisé la première thèse au monde sur les répercussions cliniques de la lucidité terminale dont sont issues de nombreuses publications ainsi que des communications nationales et internationales. Elle est actuellement engagée dans une recherche post-doctorale ainsi que dans un groupe de travail international explorant les manifestations de la lucidité terminale et ses frontières.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).