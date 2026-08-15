LE VRAI BILAN
15 août 2026
Edouard Philippe veut “reprendre le contrôle de l’immigration” tout en ignorant complètement la longue liste d’obstacles juridiques à ses propositions
Dix jours après la crise migratoire de Ceuta, Édouard Philippe a détaillé dans une tribune au Figaro trois mesures pour « reprendre le contrôle » de l'immigration : un « verrou Schengen » sur les régularisations massives, un dispositif de suspension du droit d'asile en cas d'« attaque hybride », et un régime de sanctions européen contre les passeurs. Mais que valent ces annonces face au bilan réel de son passage à Matignon, où sa propre loi de 2018 avait déjà buté sur les mêmes obstacles ? Atlantico a interrogé trois experts aux compétences complémentaires, un politiste spécialiste des moyens de l'État, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, et un chercheur en sciences sociales au CNRS, pour démêler ce qui relève du programme sérieux et ce qui relève de l'incantation.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.
Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.
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