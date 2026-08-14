FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Derrière les emplois fictifs à la RATP, l’immense hypocrisie collective française sur le vrai coût de la démocratie

Derrière les soupçons d’emplois fictifs à la RATP, une vieille hypocrisie française ressurgit : tout le monde s’accorde pour dénoncer le coût de la politique, mais personne ne veut vraiment assumer celui de la démocratie. En encadrant toujours davantage les rémunérations, les carrières et les avantages des élus sans repenser le système dans son ensemble, la France a surtout créé des zones grises et des inégalités.