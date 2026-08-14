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Cette photographie montre le logo de la RATP (Régie autonome des transports parisiens) sur un immeuble à Paris.
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FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

14 août 2026

Derrière les emplois fictifs à la RATP, l’immense hypocrisie collective française sur le vrai coût de la démocratie

Derrière les soupçons d’emplois fictifs à la RATP, une vieille hypocrisie française ressurgit : tout le monde s’accorde pour dénoncer le coût de la politique, mais personne ne veut vraiment assumer celui de la démocratie. En encadrant toujours davantage les rémunérations, les carrières et les avantages des élus sans repenser le système dans son ensemble, la France a surtout créé des zones grises et des inégalités.

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MOTS-CLES

économie , vie politique , élus locaux , maires , poste , Rémunération , argent , Coût , dépenses , Budget , RATP , polémique , Bally Bagayoko , LFI , Opposition , haut-fonctionnaire , fonction publique , corruption , salaires , contrat de détachement , détachement , hypocrisie , démocratie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Abel François
Université de Lille, Sciences et Technologies Faculté des Sciences Economiques et Sociales LEM-CNRS (UMR 9221)

Abel FRANÇOIS est professeur à l’université de Lille 1 et spécialiste en économie des décisions publiques. Ses travaux portent en particulier sur le financement de la vie politique et il a publié « Le financement de la vie politique » chez Armand Colin et « Choix Publics. Analyse économique des décisions publiques » chez de Boeck. Il co-anime le blog slowpolitix (http://slowpolitix.blogspot.fr/), pour information, voir http://www.abelfrancois.com

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