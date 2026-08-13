NUTRITION

Canicule : ces cinq aliments qui peuvent permettre aux enfants de rester hydratés

En période de canicule, faire boire suffisamment les enfants peut vite devenir un défi pour les parents. Si l’eau et les boissons restent essentielles à une bonne hydratation, certains aliments riches en eau peuvent contribuer à compléter leurs apports. Fruits juteux, légumes, produits laitiers ou encore glaces maison : voici cinq options simples à proposer lorsque les températures grimpent.