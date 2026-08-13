NUTRITION
13 août 2026
Canicule : ces cinq aliments qui peuvent permettre aux enfants de rester hydratés
En période de canicule, faire boire suffisamment les enfants peut vite devenir un défi pour les parents. Si l’eau et les boissons restent essentielles à une bonne hydratation, certains aliments riches en eau peuvent contribuer à compléter leurs apports. Fruits juteux, légumes, produits laitiers ou encore glaces maison : voici cinq options simples à proposer lorsque les températures grimpent.
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MOTS-CLESNutrition , Alimentation , nourriture , yaourt , pastèque , Glaces , boisson , Eau , fruits , légumes , poivrons
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).
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A PROPOS DES AUTEURS
Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).