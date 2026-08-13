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Une vendeuse propose des coupes de pastèques tranchées au grand magasin, près de la place Rouge à Moscou.
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NUTRITION

13 août 2026

Canicule : ces cinq aliments qui peuvent permettre aux enfants de rester hydratés

En période de canicule, faire boire suffisamment les enfants peut vite devenir un défi pour les parents. Si l’eau et les boissons restent essentielles à une bonne hydratation, certains aliments riches en eau peuvent contribuer à compléter leurs apports. Fruits juteux, légumes, produits laitiers ou encore glaces maison : voici cinq options simples à proposer lorsque les températures grimpent.

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MOTS-CLES

Nutrition , Alimentation , nourriture , yaourt , pastèque , Glaces , boisson , Eau , fruits , légumes , poivrons

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Rachel Woods

Le Dr Rachel Woods est maître de conférences en physiologie à la Lincoln Medical School (universités de Nottingham et de Lincoln).

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