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Une manifestation contre l’extrême droite sur la Place de la République, à Paris.
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ORIENTATION POLITIQUE

12 août 2026

Polarisation : voici comment votre génération, votre genre et votre lieu de résidence influencent vos convictions

La polarisation politique européenne ne se résume pas à un simple affrontement entre jeunes progressistes et générations plus âgées conservatrices. L’analyse des données de l’European Social Survey entre 2002 et 2023 révèle des clivages plus complexes, où l’âge, le genre et le lieu de résidence se combinent.

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MOTS-CLES

polarisation , citoyens , société , démocratie , Vote , générations , genre , lieu de résidence , atouts , chance , réussite , discriminations , immigration , idéologie , convictions politiques , europe , États-Unis

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Rory Fitzgerald

Rory Fitzgerald est directeur de l'European Social Survey (Enquête sociale européenne), au sein du City St George's de l'Université de Londres.

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