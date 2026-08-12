ORIENTATION POLITIQUE

Polarisation : voici comment votre génération, votre genre et votre lieu de résidence influencent vos convictions

La polarisation politique européenne ne se résume pas à un simple affrontement entre jeunes progressistes et générations plus âgées conservatrices. L’analyse des données de l’European Social Survey entre 2002 et 2023 révèle des clivages plus complexes, où l’âge, le genre et le lieu de résidence se combinent.