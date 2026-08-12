ORIENTATION POLITIQUE
12 août 2026
Polarisation : voici comment votre génération, votre genre et votre lieu de résidence influencent vos convictions
La polarisation politique européenne ne se résume pas à un simple affrontement entre jeunes progressistes et générations plus âgées conservatrices. L’analyse des données de l’European Social Survey entre 2002 et 2023 révèle des clivages plus complexes, où l’âge, le genre et le lieu de résidence se combinent.
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A PROPOS DES AUTEURS
Rory Fitzgerald est directeur de l'European Social Survey (Enquête sociale européenne), au sein du City St George's de l'Université de Londres.
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A PROPOS DES AUTEURS
Rory Fitzgerald est directeur de l'European Social Survey (Enquête sociale européenne), au sein du City St George's de l'Université de Londres.