REVUE DE PRESSE PEOPLE

Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouveaux amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer

Cette semaine, la presse people célèbre autant les nouveaux départs que les ruptures : Jean Dujardin et Laetitia Casta affichent leurs nouvelles histoires d’amour, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se séparent, Cristiano Ronaldo joue les gros bras avec son fils, Suri Noelle fait ses débuts dans un Shakespeare queer et la BBC s’apprête à explorer la sexualité d’Hercule Poirot.