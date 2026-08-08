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REVUE DE PRESSE PEOPLE

8 août 2026

Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouveaux amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer

Cette semaine, la presse people célèbre autant les nouveaux départs que les ruptures : Jean Dujardin et Laetitia Casta affichent leurs nouvelles histoires d’amour, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se séparent, Cristiano Ronaldo joue les gros bras avec son fils, Suri Noelle fait ses débuts dans un Shakespeare queer et la BBC s’apprête à explorer la sexualité d’Hercule Poirot.

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Revue de Presse People , David Beckham , Suri Cruise , jean Dujardin , Laetitia Casta , Eva Longoria , Vanessa Paradis , Samuel Benchetrit , Tom Cruise , Katie Holmes , Leonardo DiCaprio , Ariana Grande , Bradley Cooper , Nicolas Sarkozy , Carla Bruni , DZ Mafia , Jul , criminalité organisée , vacances d'été , couples , Hercule Poirot , Katy Perry , Justin Trudeau , Cristiano Ronaldo , Tom Holland , Zendaya , Kylie Minogue , Madonna , Gigi Hadid

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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