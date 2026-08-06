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Drapeau français. (Image d'illustration)
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ECONOMIE FRANCAISE

6 août 2026

Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?

Longtemps moteur économique de l'Europe, la France voit aujourd'hui son avance s'éroder. Éducation, compétitivité, dette, productivité ou désindustrialisation : plusieurs indicateurs alimentent le débat sur les causes d'un déclassement progressif et les réformes nécessaires pour l'enrayer.

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MOTS-CLES

la France , économie , Déclassement , croissance , PIB , réformes économiques , Start Up , fiscalité , dépenses publiques , marché du travail , dette publique

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc de Basquiat

Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire. 

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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.