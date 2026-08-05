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Une femme teste l'application de lecture de livres numériques Textunes sur un iPad d'Apple lors du Salon du livre de Leipzig.
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POUVOIR DE LA LITTERATURE

5 août 2026

Et si nos craintes sur les habitudes de lecture de la génération Z étaient largement infondées ?

Souvent accusée d’avoir abandonné les livres au profit des écrans, la génération Z pourrait bien être victime d’un faux procès. De nouvelles données montrent au contraire une évolution des pratiques de lecture : plus numériques, plus sociales et plus diversifiées.

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MOTS-CLES

lecture , livres , littérature , eBook , livre numérique , génération Z , jeunesse , jeunes , habitudes , consommation

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kathi Inman Berens

Kathi Inman Berens est professeure d'édition et d'humanités numériques au sein de la Portland State University.

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Rachel Noorda

Rachel Noorda est professeure agrégée d'édition au coeur de la Portland State University.