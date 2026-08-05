POUVOIR DE LA LITTERATURE
5 août 2026
Et si nos craintes sur les habitudes de lecture de la génération Z étaient largement infondées ?
Souvent accusée d’avoir abandonné les livres au profit des écrans, la génération Z pourrait bien être victime d’un faux procès. De nouvelles données montrent au contraire une évolution des pratiques de lecture : plus numériques, plus sociales et plus diversifiées.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESlecture , livres , littérature , eBook , livre numérique , génération Z , jeunesse , jeunes , habitudes , consommation
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Kathi Inman Berens est professeure d'édition et d'humanités numériques au sein de la Portland State University.
Rachel Noorda est professeure agrégée d'édition au coeur de la Portland State University.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kathi Inman Berens est professeure d'édition et d'humanités numériques au sein de la Portland State University.
Rachel Noorda est professeure agrégée d'édition au coeur de la Portland State University.