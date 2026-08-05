POUVOIR DE LA LITTERATURE

Et si nos craintes sur les habitudes de lecture de la génération Z étaient largement infondées ?

Souvent accusée d’avoir abandonné les livres au profit des écrans, la génération Z pourrait bien être victime d’un faux procès. De nouvelles données montrent au contraire une évolution des pratiques de lecture : plus numériques, plus sociales et plus diversifiées.