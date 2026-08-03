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Des policiers présents à Roubaix sur le site d'un cambriolage.
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LA MINUTE TECH

3 août 2026

Cambriolages estivaux : ces données en ligne qui permettent les repérages sur votre maison avant même que vous l’ayez quittée

À l’heure des réseaux sociaux, des données publiques et de l’intelligence artificielle, les cambrioleurs n’ont plus toujours besoin de surveiller physiquement une maison avant de passer à l’action. Une publication de vacances, une photo anodine ou un réglage mal maîtrisé peuvent suffire à révéler habitudes, absences et vulnérabilités.

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Cambriolages , données en ligne , vol de données , cybercriminels , Piratage , piratage informatique , conseils , Guide

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/

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