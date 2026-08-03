LA MINUTE TECH
3 août 2026
Cambriolages estivaux : ces données en ligne qui permettent les repérages sur votre maison avant même que vous l’ayez quittée
À l’heure des réseaux sociaux, des données publiques et de l’intelligence artificielle, les cambrioleurs n’ont plus toujours besoin de surveiller physiquement une maison avant de passer à l’action. Une publication de vacances, une photo anodine ou un réglage mal maîtrisé peuvent suffire à révéler habitudes, absences et vulnérabilités.
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/