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Cambriolages estivaux : ces données en ligne qui permettent les repérages sur votre maison avant même que vous l’ayez quittée

À l’heure des réseaux sociaux, des données publiques et de l’intelligence artificielle, les cambrioleurs n’ont plus toujours besoin de surveiller physiquement une maison avant de passer à l’action. Une publication de vacances, une photo anodine ou un réglage mal maîtrisé peuvent suffire à révéler habitudes, absences et vulnérabilités.