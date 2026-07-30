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Darwin 2.0 : des biologistes renouent avec une théorie plus ancienne pour expliquer les anomalies de l'évolution

L'évolution est une réalité. À tel point que la théorie de l'évolution elle-même évolue. Ces derniers temps, une idée vieille de plusieurs siècles, pourtant discréditée, fait un retour en force. Elle nous aide à expliquer des observations scientifiques qui, selon la théorie standard de l'évolution, devraient être impossibles.