POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un drone Shahed 136 (Geranium-2) de conception iranienne, utilisé par l'armée russe, survolant Kiev lors d'une attaque russe.
See image caption
See copyright

STRATEGIE DU KREMLIN

18 août 2026

Installations de nouvelles rampes de lancements russes : "le maillon faible, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN"

La Russie ne se contente plus de multiplier les frappes de drones contre l’Ukraine : elle construit une véritable infrastructure de lancement distribuée, avec des dizaines de positions capables de soutenir des attaques massives. Pour Xavier Tytelman, cette évolution pose désormais directement la question de la vulnérabilité de l’OTAN, notamment sur son flanc Est. Face à des capacités de saturation qui pourraient viser les infrastructures européennes, l’expert estime que le principal point faible n’est plus l’Ukraine, mais l’Alliance elle-même.

Photo of Xavier Tytelman
Xavier Tytelman Go to Xavier Tytelman page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

drones russes OTAN , Geran-4 Geran-5 , bases de lancement Russie Ukraine , Club-K missile conteneur , Xavier Tytelman interview , menace OTAN Russie 2026 , drones Pologne intrusion , article 5 OTAN Russie , Telegraph enquête drones russes , rails de lancement Briansk , marine russe entraînement bombardement Europe , Rafale roquettes guidées laser Shahed , défense antiaérienne OTAN saturation

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Tytelman image
Xavier Tytelman

Xavier Tytelman est un ancien aviateur militaire, aujourd'hui consultant aéronautique et défense.

Populaires

1Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
2L’effondrement économique allemand offrait une incroyable opportunité à la France : les quinquennats Macron auront été ceux de ce rendez-vous raté avec l’histoire
3L’éco-anxiété, ce mal absurdement auto-infligé (et à qui profite le "crime"… ?)
4La plus longue route pédagogique du monde
5Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
6Face aux fuites de données du Fisc : comment bien se protéger ?
7Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite