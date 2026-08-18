STRATEGIE DU KREMLIN
18 août 2026
Installations de nouvelles rampes de lancements russes : "le maillon faible, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN"
La Russie ne se contente plus de multiplier les frappes de drones contre l’Ukraine : elle construit une véritable infrastructure de lancement distribuée, avec des dizaines de positions capables de soutenir des attaques massives. Pour Xavier Tytelman, cette évolution pose désormais directement la question de la vulnérabilité de l’OTAN, notamment sur son flanc Est. Face à des capacités de saturation qui pourraient viser les infrastructures européennes, l’expert estime que le principal point faible n’est plus l’Ukraine, mais l’Alliance elle-même.
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THEMATIQUESDéfense
Xavier Tytelman est un ancien aviateur militaire, aujourd'hui consultant aéronautique et défense.
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Xavier Tytelman est un ancien aviateur militaire, aujourd'hui consultant aéronautique et défense.