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N’EST PAS THELYSON ORELIEN QUI VEUT

27 septembre 2026

J’ai écrit un truc fantastiquement narcissique (et en plus avec une IA) mais ça pourrait peut-être vous intéresser quand même

L’affaire Thélyson Orélien a tout pour produire de mauvaises réponses à de bonnes questions. Ceci n’est pas un article sur le sujet mais un essai et plus encore une expérience. À la manière de ce qu’on trouverait peut-être dans le New Yorker ou The Atlantic. N’y plongez pas si vous n’aimez que les formats classiques ou si le temps vous manque. Mais si vous en venez à bout, n’hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de ma qualité d’auteur…

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , littérature , création littéraire , auteur , écriture assistée , Jean-Sébastien Ferjou , détecteurs d'IA , plagiat

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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