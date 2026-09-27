N’EST PAS THELYSON ORELIEN QUI VEUT

J’ai écrit un truc fantastiquement narcissique (et en plus avec une IA) mais ça pourrait peut-être vous intéresser quand même

L’affaire Thélyson Orélien a tout pour produire de mauvaises réponses à de bonnes questions. Ceci n’est pas un article sur le sujet mais un essai et plus encore une expérience. À la manière de ce qu’on trouverait peut-être dans le New Yorker ou The Atlantic. N’y plongez pas si vous n’aimez que les formats classiques ou si le temps vous manque. Mais si vous en venez à bout, n’hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de ma qualité d’auteur…