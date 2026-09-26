VISITE DE LEON XIV EN FRANCE
26 septembre 2026
Léon XIV, le Pape que nous peinons à ne pas découper en tranches
De la défense des plus démunis au refus de la GPA et de l’euthanasie, Léon XIV porte une vision d’ensemble qui échappe aux clivages politiques français. Analyse de ce que révèle ce débat au public.
10 min de lecture
MOTS-CLESla France , Pape Léon XIV , la religion , église catholique , visite du pape , vie politique
THEMATIQUESReligion
Agrégé de sciences sociales, Samuel Jequier est DGA de l'agence conseil Bona fidé et président de l'Institut Bona fidé.
Martin Dumont, docteur en histoire est secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions (université Paris-Sorbonne).et notamment auteur de "La France dans la pensée des papes, de Pie VI à Léon XIV".
Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).
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Agrégé de sciences sociales, Samuel Jequier est DGA de l'agence conseil Bona fidé et président de l'Institut Bona fidé.
Martin Dumont, docteur en histoire est secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions (université Paris-Sorbonne).et notamment auteur de "La France dans la pensée des papes, de Pie VI à Léon XIV".
Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).