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Le pape Léon XIV salue la foule à l’issue d’une veillée de prière avec des jeunes au Stade de France, à Saint-Denis, près de Paris, le 25 septembre 2026, dans le cadre de sa visite de quatre jours en France. (Image d'illustration)
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VISITE DE LEON XIV EN FRANCE

26 septembre 2026

Léon XIV, le Pape que nous peinons à ne pas découper en tranches

De la défense des plus démunis au refus de la GPA et de l’euthanasie, Léon XIV porte une vision d’ensemble qui échappe aux clivages politiques français. Analyse de ce que révèle ce débat au public.

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MOTS-CLES

la France , Pape Léon XIV , la religion , église catholique , visite du pape , vie politique

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Jequier

Agrégé de sciences sociales, Samuel Jequier est DGA de l'agence conseil Bona fidé et président de l'Institut Bona fidé.

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Martin Dumont

Martin Dumont, docteur en histoire est secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions (université Paris-Sorbonne).et notamment auteur de "La France dans la pensée des papes, de Pie VI à Léon XIV".

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Eric Deschavanne

Eric Deschavanne est professeur de philosophie.

A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).

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