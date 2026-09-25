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Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont tenu une réunion bilatérale dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, le 24 septembre 2026. Le président Xi effectue une visite d'État aux États-Unis du 23 au 25 septembre.
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COMPETITION MONDIALE

25 septembre 2026

Sommet Trump/Xi : qui a le plus de cartes dans son jeu ?

D'un côté un dirigeant qui pense en horizon 2049, de l'autre un président à un mois et demi d'élections de mi-mandat qu'il ne peut pas se permettre de perdre : le rapport de force semble écrit d'avance.

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MOTS-CLES

Chine , Etats-Unis , Visite d'état , Xi Jinping , Donald Trump , géopolitique , Economie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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François Godement

François Godement est conseiller pour l’Asie à l’Institut Montaigne. Il est également Senior non resident fellow du Carnegie Endowment for International Peace, et consultant externe au ministère de l’Europe et des affaires étrangères français. Il était précédemment directeur du programme Asie de l’ECFR, professeur des universités à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) puis à SciencesPo. Il a fondé le Centre Asie de l’IFRI, le CSCAP Europe (Council for Security Cooperation in the Asia‑Pacific), et le think tank Asia Centre. Son dernier ouvrage, La Chine à nos portes. Une stratégie pour l'Europe (avec Abigael Vasselier), a été publié chez Odile Jacob, en 2018