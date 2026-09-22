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Cette photographie, prise le 28 mai 2021, montre le nouveau logo de TotalEnergies lors de la cérémonie de dévoilement, à une station de recharge de La Défense, en périphérie de Paris.
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COURT TERMISME

22 septembre 2026

Surtaxes exceptionnelles sur Total et autres géants de l’énergie : le projet de l’UE qui plombera plus encore l’avenir des Européens

Taxe punitive sur TotalEnergies, fuite des investissements et démantèlement du raffinage local : pendant que la Chine sécurise son indépendance énergétique tous tous azimuts, l’Europe saborde la sienne. Analyse sans concession de Damien Ernst sur un aveuglement politique qui condamne le continent à des crises à répétition.

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MOTS-CLES

surtaxes , énergie , carburant , Union européenne , subventions , taxe , transition énergétique , TotalEnergies

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.