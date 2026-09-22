COURT TERMISME

Surtaxes exceptionnelles sur Total et autres géants de l’énergie : le projet de l’UE qui plombera plus encore l’avenir des Européens

Taxe punitive sur TotalEnergies, fuite des investissements et démantèlement du raffinage local : pendant que la Chine sécurise son indépendance énergétique tous tous azimuts, l’Europe saborde la sienne. Analyse sans concession de Damien Ernst sur un aveuglement politique qui condamne le continent à des crises à répétition.