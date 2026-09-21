TEMPS DURS POUR PEKIN
21 septembre 2026
La Chine (aussi) perd des emplois industriels en masse
Derrière les performances de production et la montée en puissance technologique de Pékin, le modèle industriel chinois fait face à des secousses inédites : entre automatisation massive, transition vers une économie de services précaires et vieillissement démographique accéléré, l'empire du Milieu doit réinventer sa croissance sous peine d'affronter de profondes fractures sociales.
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THEMATIQUESEconomie
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
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Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).