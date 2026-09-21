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Un employé travaille sur une chaîne de montage de berlines hybrides rechargeables au méthanol dans une usine Geely à Shenyang, dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine), le 10 août 2026.
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TEMPS DURS POUR PEKIN

21 septembre 2026

La Chine (aussi) perd des emplois industriels en masse

Derrière les performances de production et la montée en puissance technologique de Pékin, le modèle industriel chinois fait face à des secousses inédites : entre automatisation massive, transition vers une économie de services précaires et vieillissement démographique accéléré, l'empire du Milieu doit réinventer sa croissance sous peine d'affronter de profondes fractures sociales.

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MOTS-CLES

Chine , emplois industriels , industrie , robotique , IA , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).