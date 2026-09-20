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Vue aérienne d'une centrale éolienne du parc éolien Erftstadt A1 près d'Erftstadt, dans l'ouest de l'Allemagne.
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ATLANTICO GREEN

20 septembre 2026

SOS ratés de l’Energiewende : les producteurs allemands d’énergies renouvelables traversent eux aussi une passe difficile

L’Allemagne n’a jamais produit autant d’électricité renouvelable, mais les entreprises chargées de développer l’éolien et le solaire traversent une période difficile. Inflation, hausse des taux, baisse des prix de l’électricité, cannibalisation de la production et retard des réseaux fragilisent un modèle longtemps soutenu par des conditions financières favorables.

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MOTS-CLES

europe , Union européenne , Allemagne , Energiewende , transition énergétique , gaz , électricité , centrales nucléaires , éoliennes , atouts , éolien , solaire , Crise énergétique , Allemands , Pollution , infrastructures

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.