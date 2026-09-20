ATLANTICO GREEN
20 septembre 2026
SOS ratés de l’Energiewende : les producteurs allemands d’énergies renouvelables traversent eux aussi une passe difficile
L’Allemagne n’a jamais produit autant d’électricité renouvelable, mais les entreprises chargées de développer l’éolien et le solaire traversent une période difficile. Inflation, hausse des taux, baisse des prix de l’électricité, cannibalisation de la production et retard des réseaux fragilisent un modèle longtemps soutenu par des conditions financières favorables.
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Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
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Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.