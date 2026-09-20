POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le Premier ministre indien Narendra Modi s'entretenant avec le président russe Vladimir Poutine lors d'une exposition organisée dans le cadre du Forum des affaires des BRICS 2026 à New Delhi.
See image caption
See copyright

ET PENDANT CE TEMPS LA

20 septembre 2026

Guerre en Ukraine : la Russie en plein naufrage budgétaire

Sur les huit premiers mois de l’année 2026, le déficit budgétaire de la Fédération de Russie a grimpé à 5 800 milliards de roubles, dépassant de plus de 50 % le plafond fixé pour l’année entière. Entre chute des rentes pétro-gazières et ponction militaire illimitée, le modèle économique du Kremlin s’enfonce dans une impasse comptable et structurelle.

Photo of Jean-Marc Siroën
Photo of Julien Vercueil
Jean-Marc Siroën Go to Jean-Marc Siroën pageetJulien Vercueil Go to Julien Vercueil page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

économie , économie russe , sanctions , pétrole , guerre , Guerre en Ukraine , roubles , Moscou , Kremlin , entreprises , importations , exportations , Vladimir Poutine , Chine , États-Unis , Donald Trump , taux obligataires , Budget

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Siroën image
Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

 

Julien Vercueil image
Julien Vercueil

Julien Vercueil est maître de conférences en sciences économiques et chercheur au Centre de recherche Europe-Eurasie de l'Inalco. Il est l'auteur  de Les pays émergents Brésil-Russie-Inde-Chine... Mutations économiques et nouveaux défis chez Bréal.