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Guerre en Ukraine : la Russie en plein naufrage budgétaire

Sur les huit premiers mois de l’année 2026, le déficit budgétaire de la Fédération de Russie a grimpé à 5 800 milliards de roubles, dépassant de plus de 50 % le plafond fixé pour l’année entière. Entre chute des rentes pétro-gazières et ponction militaire illimitée, le modèle économique du Kremlin s’enfonce dans une impasse comptable et structurelle.