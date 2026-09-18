MODELISATION CLIMATIQUE
18 septembre 2026
El Niño vient de passer le seuil qui le séparait encore de “super” phénomène et voilà ce que ça nous réserve
Menacé par un épisode El Niño hors norme et surchauffé par le dérèglement climatique, le climat mondial s'apprête à franchir de nouveaux sommets, exposant l'Europe à un hiver particulièrement doux, humide et propice aux inondations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.