MODELISATION CLIMATIQUE

El Niño vient de passer le seuil qui le séparait encore de “super” phénomène et voilà ce que ça nous réserve

Menacé par un épisode El Niño hors norme et surchauffé par le dérèglement climatique, le climat mondial s'apprête à franchir de nouveaux sommets, exposant l'Europe à un hiver particulièrement doux, humide et propice aux inondations.