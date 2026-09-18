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Blurred backgroundCette image satellite fournie par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/GOES montre l'ouragan Lowell (à gauche), l'ouragan Karina (au centre) et l'ouragan Marie (à droite) au-dessus de l'océan Pacifique, le 3 septembre 2026. Image d'illustration.
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MODELISATION CLIMATIQUE

18 septembre 2026

El Niño vient de passer le seuil qui le séparait encore de “super” phénomène et voilà ce que ça nous réserve

Menacé par un épisode El Niño hors norme et surchauffé par le dérèglement climatique, le climat mondial s'apprête à franchir de nouveaux sommets, exposant l'Europe à un hiver particulièrement doux, humide et propice aux inondations.

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MOTS-CLES

El Niño , climat , changement climatique , anomalies de température , pic de chaleur , NASA , Océan Pacifique

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Fettweis
Professeur

Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.

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