POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Dans le port de La Seyne-sur-Marne le 7 octobre 2025, un bateau câblier d'Orange-Marine transporte des câbles internet sous-marins.
See image caption
See copyright

MOYEN-ORIENT

16 septembre 2026

Détroit d’Ormuz : la menace iranienne de sectionner les câbles sous-marins représente un risque majeur pour les pays du Golfe

Le détroit d’Ormuz n’est pas seulement un point de passage stratégique pour le pétrole et le gaz. Il abrite également des câbles sous-marins essentiels aux communications et aux échanges de données des pays du Golfe. Alors que l’Iran menace le trafic maritime dans la région, la possibilité d’attaques contre ces infrastructures critiques fait émerger une nouvelle vulnérabilité, avec des conséquences qui pourraient dépasser largement le Moyen-Orient.

Photo of John Aitken
John Aitken Go to John Aitken page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

câble , câbles sous-marins , menace , Guerre en Iran , Iran , Détroit d'Ormuz , Moyen-Orient , Arabie Saoudite , Emirats Arabes Unis , Qatar , Oman , Impasse , guerre , conflit , risques , données

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
John Aitken image
John Aitken

John Aitken est associé et chercheur principal au sein de RAND Europe.