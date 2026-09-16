MOYEN-ORIENT

Détroit d’Ormuz : la menace iranienne de sectionner les câbles sous-marins représente un risque majeur pour les pays du Golfe

Le détroit d’Ormuz n’est pas seulement un point de passage stratégique pour le pétrole et le gaz. Il abrite également des câbles sous-marins essentiels aux communications et aux échanges de données des pays du Golfe. Alors que l’Iran menace le trafic maritime dans la région, la possibilité d’attaques contre ces infrastructures critiques fait émerger une nouvelle vulnérabilité, avec des conséquences qui pourraient dépasser largement le Moyen-Orient.