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Un manifestant utilise un mortier pyrotechnique lors d'affrontements entre lycéens et forces de l'ordre devant le lycée Gustave Eiffel, en marge d'un blocus étudiant à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 5 octobre 2026.
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Y A-T-IL ENCORE UN ADULTE DANS L’AVION ?

6 octobre 2026

SOS lycéens en perdition : l’addition de 60 ans de renoncement des générations précédentes

Un monde structuré par l'autorité et l'interdit a cédé la place à une morale publicitaire du « sème le chaos » et de la toute-puissance individuelle. Dans ce nouveau régime psychique, les adultes en position d'autorité, professeurs, policiers, proviseurs, deviendraient les cibles privilégiées d'une génération de moins en moins capable de contenir ses pulsions. Simple crise lycéenne, ou symptôme d'une mutation anthropologique bien plus large de nos sociétés ?

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MOTS-CLES

Mouvement de blocage de lycées , jeunes , Mai 68 , idéologie , contestation , nihilisme , Générations , réseaux sociaux , violences , psychologie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Ruben Rabinovitch

Ruben Rabinovitch est psychanalyste à Paris.

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Bertrand Vergely

Bertrand Vergely est philosophe et théologien.

Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).

 

 

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Gisèle George
Médecin pédopsychiatre

Gisèle George est médecin pédopsychiatre, spécialiste en psychopathologie de l'enfant et en thérapie cognitive et comportementale. Auteur du livre "Mon enfant explose pour un rien, comprendre et apaiser les frustrations"