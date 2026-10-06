Y A-T-IL ENCORE UN ADULTE DANS L’AVION ?
6 octobre 2026
SOS lycéens en perdition : l’addition de 60 ans de renoncement des générations précédentes
Un monde structuré par l'autorité et l'interdit a cédé la place à une morale publicitaire du « sème le chaos » et de la toute-puissance individuelle. Dans ce nouveau régime psychique, les adultes en position d'autorité, professeurs, policiers, proviseurs, deviendraient les cibles privilégiées d'une génération de moins en moins capable de contenir ses pulsions. Simple crise lycéenne, ou symptôme d'une mutation anthropologique bien plus large de nos sociétés ?
11 min de lecture
Ruben Rabinovitch est psychanalyste à Paris.
Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).
Gisèle George est médecin pédopsychiatre, spécialiste en psychopathologie de l'enfant et en thérapie cognitive et comportementale. Auteur du livre "Mon enfant explose pour un rien, comprendre et apaiser les frustrations"
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Bertrand Vergely est philosophe et théologien.
Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).
Gisèle George est médecin pédopsychiatre, spécialiste en psychopathologie de l'enfant et en thérapie cognitive et comportementale. Auteur du livre "Mon enfant explose pour un rien, comprendre et apaiser les frustrations"