Y A-T-IL ENCORE UN ADULTE DANS L’AVION ?

SOS lycéens en perdition : l’addition de 60 ans de renoncement des générations précédentes

Un monde structuré par l'autorité et l'interdit a cédé la place à une morale publicitaire du « sème le chaos » et de la toute-puissance individuelle. Dans ce nouveau régime psychique, les adultes en position d'autorité, professeurs, policiers, proviseurs, deviendraient les cibles privilégiées d'une génération de moins en moins capable de contenir ses pulsions. Simple crise lycéenne, ou symptôme d'une mutation anthropologique bien plus large de nos sociétés ?