POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s'adresse à la presse sous le regard du président américain Donald Trump après une réunion avec des dirigeants du secteur technologique sur l'intelligence artificielle à la Maison Blanche à Washington, DC, le 29 septembre 2026.
See image caption
See copyright

REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

4 octobre 2026

IA : le monde (d’après) selon Mark Zuckerberg

Avec Muse, Meta veut faire de l’intelligence artificielle un véritable assistant personnel, capable d’anticiper nos besoins, d’organiser notre quotidien et, à terme, d’agir à notre place. Une évolution qui dépasse la simple amélioration des assistants numériques : en déléguant nos choix à des agents capables d’agir de façon autonome, risquons-nous de leur confier une part croissante de notre jugement, de notre mémoire et de notre liberté de décision ?

Photo of Thierry Berthier
Photo of Emmanuel Goffi
Thierry Berthier Go to Thierry Berthier pageetEmmanuel Goffi Go to Emmanuel Goffi page

20 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , super intelligence , muse , Meta , Mark Zuckerberg , autonomie , agents IA , Silicon Valley , citoyens , transparence , données

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

Emmanuel Goffi image
Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

Populaires

1Derrière l'affaire Bardella/Mediapart, voilà ce que la police scientifique est capable d'exhumer pour retrouver vos traces numériques
29 pistes pour une renaissance industrielle de la France
3L’école publique est-elle victime d’un racisme institutionnel ou du déni de réalité imposé par des antiracistes dévoyés ?
4Elon Musk vire la mère de 4 de ses enfants, Voici voit Charlotte Casiraghi plaquer Nicolas Mathieu, Closer Céline Dion sous emprise de sa coiffeuse; Jennifer Lopez & Jacob Elordi s’embrouillent à Paris; La famille de Madonna lui impose une intervention
5Alerte submersion : cette méga vague Kelvin qui fonce sur les côtes californiennes
6Blocages des lycées : que répondre à la demande de ceux qui se pensent victimes de racisme ou d'islamophobie ?
7IA : le monde (d’après) selon Mark Zuckerberg