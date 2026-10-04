REVOLUTION TECHNOLOGIQUE
4 octobre 2026
IA : le monde (d’après) selon Mark Zuckerberg
Avec Muse, Meta veut faire de l’intelligence artificielle un véritable assistant personnel, capable d’anticiper nos besoins, d’organiser notre quotidien et, à terme, d’agir à notre place. Une évolution qui dépasse la simple amélioration des assistants numériques : en déléguant nos choix à des agents capables d’agir de façon autonome, risquons-nous de leur confier une part croissante de notre jugement, de notre mémoire et de notre liberté de décision ?
20 min de lecture
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.