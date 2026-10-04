REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

IA : le monde (d’après) selon Mark Zuckerberg

Avec Muse, Meta veut faire de l’intelligence artificielle un véritable assistant personnel, capable d’anticiper nos besoins, d’organiser notre quotidien et, à terme, d’agir à notre place. Une évolution qui dépasse la simple amélioration des assistants numériques : en déléguant nos choix à des agents capables d’agir de façon autonome, risquons-nous de leur confier une part croissante de notre jugement, de notre mémoire et de notre liberté de décision ?