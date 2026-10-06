CRISE DE CREDIBILITE
6 octobre 2026
Flambée des taux sur la dette française : à qui profite la crise (et le « crime »…) ?
Le taux de l'OAT à dix ans atteint des niveaux inédits depuis 2008, et l'écart avec l'Allemagne n'a jamais été aussi élevé depuis 2012. Derrière la flambée, des gagnants : des fonds spéculatifs, probablement américains, qui parient contre la dette française et, au-delà, peut-être contre l'euro, mais aussi des investisseurs rémunérés par une prime de risque inédite. Faut-il y voir une simple mécanique de marché ou des arrière-pensées politiques ? Pourquoi la France est-elle devenue le maillon faible, et jusqu'où la BCE laissera-t-elle faire ? Bruno Colmant et Alexandre Baradez décryptent.
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Alexandre Baradez, 33 ans, diplômé de l'ESCE (Paris/La Défense) en 2003 a d'abord évolué plusieurs années chez BNPPARIBAS puis la Banque ROBECO en gestion privée avant de rejoindre SAXO BANQUE en 2009 en tant que Sales Trader. Son expérience des marchés financiers et plus particulièrement du marché des devises lui confère rapidement le rôle d’Analyste Marchés. Interlocuteur privilégié des médias français, il délivre quotidiennement des analyses sur les marchés financiers, tendances, risques macro-économiques et participe régulièrement à des conférences dédiées aux investisseurs. En novembre 2013, il rejoint le groupe IG, leader mondial des CFD, côté à Londres au FTSE 250, en tant que Chief Market Analyst.
Bruno Marie Léon Nicolas Colmant, est un universitaire, financier, fiscaliste, auteur et économiste belge, membre de l'Académie royale de Belgique et ancien juge consulaire du Tribunal de commerce de Bruxelles.
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Alexandre Baradez, 33 ans, diplômé de l'ESCE (Paris/La Défense) en 2003 a d'abord évolué plusieurs années chez BNPPARIBAS puis la Banque ROBECO en gestion privée avant de rejoindre SAXO BANQUE en 2009 en tant que Sales Trader. Son expérience des marchés financiers et plus particulièrement du marché des devises lui confère rapidement le rôle d’Analyste Marchés. Interlocuteur privilégié des médias français, il délivre quotidiennement des analyses sur les marchés financiers, tendances, risques macro-économiques et participe régulièrement à des conférences dédiées aux investisseurs. En novembre 2013, il rejoint le groupe IG, leader mondial des CFD, côté à Londres au FTSE 250, en tant que Chief Market Analyst.
Bruno Marie Léon Nicolas Colmant, est un universitaire, financier, fiscaliste, auteur et économiste belge, membre de l'Académie royale de Belgique et ancien juge consulaire du Tribunal de commerce de Bruxelles.