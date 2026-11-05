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Dénonciation du climat raciste… par des racistes : le cas sidérant du père de la victime de l’attentat de Trappes

L'attentat raciste de Trappes et la prise de parole de la famille de la victime ont rapidement suscité des récupérations politiques accusant la société française d'un racisme structurel. Cependant, l'exhumation de publications haineuses et antisémites sur le compte du père met en lumière les impasses d'un antiracisme dévoyé, incapable de condamner uniformément toutes les dérives identitaires.