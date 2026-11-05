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Un manifestant tient une pancarte sur laquelle est inscrit « la négrophobie tue », lors d’un rassemblement en hommage aux victimes de la fusillade raciste du 23 octobre à Trappes. Lyon, le 26 octobre 2026.
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PIEGE PAR SES RESEAUX SOCIAUX

5 novembre 2026

Dénonciation du climat raciste… par des racistes : le cas sidérant du père de la victime de l’attentat de Trappes

L'attentat raciste de Trappes et la prise de parole de la famille de la victime ont rapidement suscité des récupérations politiques accusant la société française d'un racisme structurel. Cependant, l'exhumation de publications haineuses et antisémites sur le compte du père met en lumière les impasses d'un antiracisme dévoyé, incapable de condamner uniformément toutes les dérives identitaires.

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MOTS-CLES

Trappes , Racisme , réseaux sociaux , attentat , Simone Veil , Pengo Bossio Wangi

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérémie Cohen

Jérémie Cohen est journaliste indépendant et administrateur de la chaîne d’informations GRM.