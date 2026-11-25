CONQUETE DES ELECTEURS
25 novembre 2026
Cette stratégie qui pourrait permettre à David Lisnard de partir à l’assaut de la citadelle Le Pen (et non, le libéralisme n’en est pas la clé)
David Lisnard peut-il incarner une candidature capable de reconquérir une partie de l'électorat du Rassemblement national ? En construisant une synthèse entre fermeté régalienne, conservatisme culturel, souveraineté et pragmatisme économique, David Lisnard peut convaincre de nombreux électeurs du RN et de la droite.
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Ce qu'il faut en retenir :
Dépasser le seul libéralisme économique : David Lisnard doit construire une synthèse entre pragmatisme économique, fermeté régalienne, conservatisme culturel et souveraineté, plutôt que miser sur une simple baisse des impôts et des contraintes.
Reconquérir une partie de l'électorat RN : Une fraction des sympathisants du RN partage des aspirations à moins d'État. David Lisnard pourrait les séduire en défendant la liberté économique sans renoncer à la protection régalienne et aux repères culturels.
Se différencier de Marine Le Pen : Le positionnement social, sur le plan économique, et étatiste du RN constitue une contradiction stratégique. David Lisnard pourrait proposer une autre voie, fondée sur une vision politique affirmée et une synthèse entre autorité et liberté qui pourrait séduire l'électorat du RN et de la droite.
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MOTS-CLESDavid Lisnard , Nouvelle Énergie , libéralisme , électeurs , sondages , Georges Pompidou , Nicolas Sarkozy , Henri Guaino , Campagne , présidentielle 2027 , Rassemblement National , stratégie , intentions de vote , Marine Le Pen , Succès , Français , électeurs du RN , Patrick Buisson
THEMATIQUESPolitique
Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.
Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.