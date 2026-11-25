Dépasser le seul libéralisme économique : David Lisnard doit construire une synthèse entre pragmatisme économique, fermeté régalienne, conservatisme culturel et souveraineté, plutôt que miser sur une simple baisse des impôts et des contraintes.

Reconquérir une partie de l'électorat RN : Une fraction des sympathisants du RN partage des aspirations à moins d'État. David Lisnard pourrait les séduire en défendant la liberté économique sans renoncer à la protection régalienne et aux repères culturels.