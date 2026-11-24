DERIVE IDEOLOGIQUE
24 novembre 2026
Elections syndicales de la magistrature : le virage (encore plus) à gauche
Plus de 25 % des voix pour le Syndicat de la magistrature, un syndicat régulièrement décrit comme d'extrême gauche, quand près de 40 % des magistrats n'ont même pas pris la peine de voter. Entre un nouveau mode de scrutin censé dynamiser la participation et une abstention qui reste massive, la percée inattendue d'Unité Magistrats change-t-elle vraiment la donne, ou ne fait-elle que révéler un corps judiciaire de plus en plus désabusé par ses propres instances ?
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Ce qu'il faut en retenir :
L'USM et le SM dominent toujours le CSM, mais Unité Magistrats réalise une percée notable malgré une abstention élevée.
Une culture idéologique de gauche marque durablement la magistrature, portée par sa sociologie et ses formations.
Quinze ans sans alternance et des nominations jugées politisées ont renforcé les doutes sur l'impartialité des institutions.
Des réformes sont avancées pour dépolitiser les syndicats, professionnaliser les nominations et restaurer la confiance.
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Pierre-Marie Sève est délégué général de l'Institut pour la Justice.
Luc Fontaine est magistrat honoraire. Il a été juge d’instruction, puis président de chambre dans les cours d’appel de Marseille, Lyon et Aix-en-Provence, et membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015.
Pierre-Marie Sève est délégué général de l'Institut pour la Justice.
Luc Fontaine est magistrat honoraire. Il a été juge d’instruction, puis président de chambre dans les cours d’appel de Marseille, Lyon et Aix-en-Provence, et membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015.