DERIVE IDEOLOGIQUE

Elections syndicales de la magistrature : le virage (encore plus) à gauche

Plus de 25 % des voix pour le Syndicat de la magistrature, un syndicat régulièrement décrit comme d'extrême gauche, quand près de 40 % des magistrats n'ont même pas pris la peine de voter. Entre un nouveau mode de scrutin censé dynamiser la participation et une abstention qui reste massive, la percée inattendue d'Unité Magistrats change-t-elle vraiment la donne, ou ne fait-elle que révéler un corps judiciaire de plus en plus désabusé par ses propres instances ?