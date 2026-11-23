MINUTE TECH
23 novembre 2026
Facture d’électricité : combien vous coûtent vraiment ces chargeurs que vous laissez branchés ?
Alors que le temps se rafraîchit et que les factures d'énergie devraient augmenter, c'est le moment de l'année où l'on cherche des moyens de chauffer son logement plus économiquement.
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Les factures de gaz et d'électricité d'un foyer britannique type devraient augmenter de 26 % à partir de janvier. Un certain soutien financier est promis par le gouvernement, notamment une aide énergétique forfaitaire de 100 £ versée à de nombreux foyers en Angleterre, ainsi qu'une baisse de la TVA sur les factures d'électricité jusqu'en juillet. Dans la plupart des cas, toutefois, ces mesures ne suffiront pas à compenser la hausse des factures, estimée à environ 443 £ pour un foyer type.
Le Royaume-Uni compte une forte proportion de logements anciens, 78 % d'entre eux ayant été construits avant 1980. Cela signifie que les logements britanniques sont souvent moins efficaces sur le plan énergétique qu'ils pourraient l'être, ce qui les rend coûteux à chauffer. Les pompes à chaleur, les batteries, les panneaux solaires et les projets de rénovation complète peuvent, à terme, réduire les factures d'énergie, mais ils représentent un coût important. Seuls 1,1 % des logements en Angleterre et au Pays de Galles atteignent la note A du certificat de performance énergétique, et la grande majorité (environ 72 %) se situe en catégorie C ou D : il existe donc des marges d'amélioration pour chacun d'entre nous.
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THEMATIQUESTech & IA
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.