Les factures de gaz et d'électricité d'un foyer britannique type devraient augmenter de 26 % à partir de janvier. Un certain soutien financier est promis par le gouvernement, notamment une aide énergétique forfaitaire de 100 £ versée à de nombreux foyers en Angleterre, ainsi qu'une baisse de la TVA sur les factures d'électricité jusqu'en juillet. Dans la plupart des cas, toutefois, ces mesures ne suffiront pas à compenser la hausse des factures, estimée à environ 443 £ pour un foyer type.

Le Royaume-Uni compte une forte proportion de logements anciens, 78 % d'entre eux ayant été construits avant 1980. Cela signifie que les logements britanniques sont souvent moins efficaces sur le plan énergétique qu'ils pourraient l'être, ce qui les rend coûteux à chauffer. Les pompes à chaleur, les batteries, les panneaux solaires et les projets de rénovation complète peuvent, à terme, réduire les factures d'énergie, mais ils représentent un coût important. Seuls 1,1 % des logements en Angleterre et au Pays de Galles atteignent la note A du certificat de performance énergétique, et la grande majorité (environ 72 %) se situe en catégorie C ou D : il existe donc des marges d'amélioration pour chacun d'entre nous.