HAUSSES D'IMPOTS
22 novembre 2026
Taxer les riches pour réduire les inégalités : quand la gauche s’appuie sur une étude économique multi démentie
Une étude de la LSE et du King’s College revient dans le débat budgétaire. Elle conclut que cinquante ans de baisses d’impôts pour les plus riches n’auraient profité qu’à eux, sans effet sur la croissance ni sur l’emploi. Les partisans de la taxe Zucman s’en servent comme argument. Pour l’économiste Eric Pichet, l’étude ne prouve pourtant pas ce qu’on lui fait dire, et l’expérience française de la flat tax et de la baisse de l’IS va dans un autre sens.
4 min de lecture
Ce qu’il faut en retenir :
L’étude ne trouve pas de bénéfice systématique des baisses d’impôts, ce qui ne prouve pas qu’il n’y en a aucun. Elle s’arrête en 2015 et ne mesure les effets que sur cinq ans.
Elle met sous le même indicateur des réformes très différentes, de la baisse du taux marginal de l’impôt sur le revenu à la suppression de l’impôt sur la fortune.
En France, la flat tax et la baisse de l’IS ont élargi l’assiette fiscale et coûté beaucoup moins que prévu.
La taxe Zucman porte sur le patrimoine, et non sur les revenus. Les conclusions de l’étude ne s’appliquent donc pas à elle, et son rendement dépendrait de l’exil fiscal et de la réorganisation des actifs.
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MOTS-CLEStaxe Zucman , baisses d’impôts pour les riches , étude Hope et Limberg , impôt sur la fortune , flat tax , impôt sur les sociétés , fiscalité du patrimoine , exil fiscal , débat budgétaire , Éric Pichet , Gabriel Zucman , milliardaires , riches , Richesse , mondialisation , croissance , fortunes , gauche , extrême gauche
THEMATIQUESEconomie
Eric Pichet (France) est diplômé d’HEC (1985), de l’Ecole de Guerre (ESORSEM 1985) et
de l’IMPI (Mastère Spécialisé BAC+6 en gestion de patrimoine et Immobilier de KEDGE
BUSINESS SCHOOL). Il détient un doctorat et une habilitation à diriger des recherches en
sciences de gestion (Université du Littoral Côte d’Opale) et un doctorat en droit (ASSAS).
Professeur à KEDGE BUSINESS SCHOOL il est chercheur en sciences sociales, ses
publications portant principalement sur l’économie monétaire, les nouveaux acteurs de la
finance, la gouvernance des sociétés cotées, les finances publiques et l’économie de la
fiscalité.
Il dirige l’IMPI, le Mastère Spécialisé en gestion patrimoniale et immobilière de KEDGE
depuis 2001, est Fellow de la Royal Institution of Chartered Surveyors, chercheur-affilié à
Bordeaux Sciences économique, au CEFEP de l’Université d’ASSAS et professeur au centre
de formation de la Société française des analystes financiers (SFAF).
Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont deux biographies d’Adam SMITH, Adam Smith, je
connais !, en 2001 et Adam Smith, le père de l'économie en 2003, une biographie de
RICARDO Ricardo, le premier théoricien de l'économie en 2004, Le gouvernement
d’entreprise dans les grandes sociétés cotées en 2009 et une Théorie générale des dépenses
socio-fiscales en 2016.
Dans le champ de la fiscalité L’impôt sur le revenu théorie et pratiques, 22 ème édition, 1 er
janvier 2021 et L’impôt sur la fortune, 22 ème édition,1 er janvier 2021.
Dans le champ de la recherche en sciences sociales, un guide méthodologique L’Art de l’HDR
destiné aux docteurs en sciences sociales qui passent l’HDR et en 2019 un guide
méthodologique L’Aventure de la thèse destiné aux doctorants en sciences sociales.
Ses recherches font l’objet de publications régulières en accès libre dans The Conversation
France (une cinquantaine d’articles à ce jour).
Eric Pichet (France) est diplômé d’HEC (1985), de l’Ecole de Guerre (ESORSEM 1985) et
de l’IMPI (Mastère Spécialisé BAC+6 en gestion de patrimoine et Immobilier de KEDGE
BUSINESS SCHOOL). Il détient un doctorat et une habilitation à diriger des recherches en
sciences de gestion (Université du Littoral Côte d’Opale) et un doctorat en droit (ASSAS).
Professeur à KEDGE BUSINESS SCHOOL il est chercheur en sciences sociales, ses
publications portant principalement sur l’économie monétaire, les nouveaux acteurs de la
finance, la gouvernance des sociétés cotées, les finances publiques et l’économie de la
fiscalité.
Il dirige l’IMPI, le Mastère Spécialisé en gestion patrimoniale et immobilière de KEDGE
depuis 2001, est Fellow de la Royal Institution of Chartered Surveyors, chercheur-affilié à
Bordeaux Sciences économique, au CEFEP de l’Université d’ASSAS et professeur au centre
de formation de la Société française des analystes financiers (SFAF).
Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont deux biographies d’Adam SMITH, Adam Smith, je
connais !, en 2001 et Adam Smith, le père de l'économie en 2003, une biographie de
RICARDO Ricardo, le premier théoricien de l'économie en 2004, Le gouvernement
d’entreprise dans les grandes sociétés cotées en 2009 et une Théorie générale des dépenses
socio-fiscales en 2016.
Dans le champ de la fiscalité L’impôt sur le revenu théorie et pratiques, 22 ème édition, 1 er
janvier 2021 et L’impôt sur la fortune, 22 ème édition,1 er janvier 2021.
Dans le champ de la recherche en sciences sociales, un guide méthodologique L’Art de l’HDR
destiné aux docteurs en sciences sociales qui passent l’HDR et en 2019 un guide
méthodologique L’Aventure de la thèse destiné aux doctorants en sciences sociales.
Ses recherches font l’objet de publications régulières en accès libre dans The Conversation
France (une cinquantaine d’articles à ce jour).