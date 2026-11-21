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21 novembre 2026
Grèce et Turquie : l’évolution de leurs populations entre 1927 et 2020
Entre 1927 et 2020, la population turque a été multipliée par six, tandis que celle de la Grèce a fini par décliner. Deux trajectoires différentes, désormais confrontées au vieillissement.
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Grèce et Turquie : l’évolution de leurs populations entre 1927 et 2020
Entre 1927 et 2020, la Grèce et la Turquie ont connu des trajectoires démographiques très différentes, à l’image de leurs histoires politique, économique et sociale.
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