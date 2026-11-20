PHENOMENE
20 novembre 2026
Et voila comment s’y prend GTA VI pour hacker le cerveau des joueurs
Après treize ans d’attente et plusieurs reports, GTA VI sort enfin ce jeudi. Accusé par certains de faire l’apologie du crime, le jeu de Rockstar fascine des millions de joueurs bien avant qu’ils aient pu y jouer. Circuits de la récompense, nostalgie, besoin d’appartenance, marketing de la rareté : ce qui se joue dans notre cerveau quand l’attente devient un événement en soi.
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Ce qu’il faut en retenir :
Le plaisir commence avant de jouer : l’attente active les circuits de la récompense, et la dopamine nourrit l’envie plus que le plaisir lui-même.
Rockstar distille l’information au compte-gouttes, et les joueurs comblent les vides avec leurs propres théories.
GTA offre une liberté que le quotidien interdit : on peut transgresser dans la fiction sans vouloir le faire dans la réalité.
Rien ne prouve que GTA fasse de quelqu’un un criminel. La vraie question est la place que le jeu prend dans la vie de chacun.
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