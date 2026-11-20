PHENOMENE

Et voila comment s’y prend GTA VI pour hacker le cerveau des joueurs

Après treize ans d’attente et plusieurs reports, GTA VI sort enfin ce jeudi. Accusé par certains de faire l’apologie du crime, le jeu de Rockstar fascine des millions de joueurs bien avant qu’ils aient pu y jouer. Circuits de la récompense, nostalgie, besoin d’appartenance, marketing de la rareté : ce qui se joue dans notre cerveau quand l’attente devient un événement en soi.