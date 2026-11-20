FRACTURES EN VUE
20 novembre 2026
Coalition autour de Jean-Luc Mélenchon : et Marine Tondelier fit deux morts… et un ressuscité
L'évolution du positionnement de Marine Tondelier interroge sur l'avenir de son mouvement. Un ralliement précoce des Écologistes derrière Jean-Luc Mélenchon risquerait de fracturer profondément le parti tout en redessinant les équilibres internes de la gauche au détriment de Raphaël Glucksmann.
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Ce qu'il faut en retenir :
Fractures internes chez les Écologistes : Un alignement derrière LFI risquerait d'absorber le parti et de heurter son aile pro-européenne et sociale-démocrate, incarnée par Yannick Jadot, sur l'Ukraine ou le collectivisme.
Paradoxe face au RN : Soutenir Jean-Luc Mélenchon contredit la priorité affichée de Marine Tondelier de faire barrage au Rassemblement national, ce duel étant jugé comme le plus favorable à Marine Le Pen.
Isolement de Raphaël Glucksmann : Ce rapprochement priverait le candidat de Place publique d'un allié clé, fragilisant sa dynamique dans les sondages au profit potentiel d'un recours incarné par François Hollande.
Rôle pivot du Parti socialiste : Les alliances passées du PS, de la NUPES au Nouveau Front populaire, ont contribué à légitimer LFI tout en plongeant la gauche réformiste dans de profondes contradictions stratégiques.
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Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.