Fractures internes chez les Écologistes : Un alignement derrière LFI risquerait d'absorber le parti et de heurter son aile pro-européenne et sociale-démocrate, incarnée par Yannick Jadot, sur l'Ukraine ou le collectivisme.

Paradoxe face au RN : Soutenir Jean-Luc Mélenchon contredit la priorité affichée de Marine Tondelier de faire barrage au Rassemblement national, ce duel étant jugé comme le plus favorable à Marine Le Pen.

Isolement de Raphaël Glucksmann : Ce rapprochement priverait le candidat de Place publique d'un allié clé, fragilisant sa dynamique dans les sondages au profit potentiel d'un recours incarné par François Hollande.