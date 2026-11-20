REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
20 novembre 2026
Le Point voit le RN et LFI en quête (désespérée ?) de fonctionnaires avec qui gouverner, Marianne les étudiants verser dans la violence; l'Express compte nos raisons d’être optimistes; Philippe manque de glamour, Glucksmann ne manque pas de fortune
Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : le Gabriel Zucman combattant des inégalités pouvait séduire, mais Le Nouvel Obs met désormais l'accent sur un autre combat : son "sommet contre l'oligarchie" vise rien moins qu'à "sauver la démocratie". Le Nobel Philippe Aghion partage son diagnostic d'accroissement des inégalités , mais ne veut pas culpabiliser les riches de l'être, et encore moins en faire des ennemis de la démocratie…
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Marianne voit les étudiants verser dans la violence
Dans Le Point, ce commentaire d'un haut responsable de l'Education nationale : "Parcoursup, c'est la loi Devaquet ! On y trouve les mêmes éléments qu'à l'époque." Chirac avait reculé en 1986 face au mouvement étudiant, et les générations se rejoignent : la réunion sur la plateforme, présidée par Lecornu sur la plateforme nous projetait "au milieu des années 1980. On a l'impression qu'on a replongé dans tous les vieux démons. On constate une radicalisation des jeunes, avec le retour de tendances politiques qui avaient un peu disparu ces trente dernières années." Ah, les jeunes amorphes derrière leur smartphone, c'était le bon temps…
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MOTS-CLESLe Point , L'Obs , L'Express , Revue de presse , hebdomadaires , Marianne , LFI , RN , Raphaël Glucksmann , Édouard Philippe
THEMATIQUESMédia
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.