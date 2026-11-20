Dans Le Point, ce commentaire d'un haut responsable de l'Education nationale : "Parcoursup, c'est la loi Devaquet ! On y trouve les mêmes éléments qu'à l'époque." Chirac avait reculé en 1986 face au mouvement étudiant, et les générations se rejoignent : la réunion sur la plateforme, présidée par Lecornu sur la plateforme nous projetait "au milieu des années 1980. On a l'impression qu'on a replongé dans tous les vieux démons. On constate une radicalisation des jeunes, avec le retour de tendances politiques qui avaient un peu disparu ces trente dernières années." Ah, les jeunes amorphes derrière leur smartphone, c'était le bon temps…