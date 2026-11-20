PAS SANS L’EUROPE
20 novembre 2026
Les dirigeants européens rejettent tout « Yalta 2.0 » sur l’Ukraine
Les dirigeants européens ont rejeté avec force toute tentative de rééditer la conférence de Yalta de 1945 pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et pour diviser le continent en zones d’influence.
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« Un format de Yalta n'apportera pas la paix ». C’est ce qu’a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz à l'issue d'une réunion de la Coalition des volontaires à Berlin, quelques heures après des entretiens entre Trump, Poutine et Xi à Shenzhen en Chine.
La rencontre à Berlin s'est tenue quelques heures seulement après que le président russe Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont participé à une réunion trilatérale historique à Shenzhen, en Chine, qualifiée de « Yalta 2.0 » par des commentateurs des médias.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.