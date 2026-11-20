« Un format de Yalta n'apportera pas la paix ». C’est ce qu’a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz à l'issue d'une réunion de la Coalition des volontaires à Berlin, quelques heures après des entretiens entre Trump, Poutine et Xi à Shenzhen en Chine.

La rencontre à Berlin s'est tenue quelques heures seulement après que le président russe Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont participé à une réunion trilatérale historique à Shenzhen, en Chine, qualifiée de « Yalta 2.0 » par des commentateurs des médias.

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